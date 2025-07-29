6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Soruşturma, belediyeye bağlı bazı birimlerde gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük iddialarını içeriyor. Bu kapsamda, ilgili kişilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturmanın Detayları

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün İsfalt ve İETT 'den aldığı ve "fesat karıştırdığı" tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

ne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün ve 'den aldığı ve "fesat karıştırdığı" tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun 'da bulunan adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

'da bulunan adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Söz konusu şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verildi.



