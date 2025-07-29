6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 07:59, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 09:06
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Soruşturma, belediyeye bağlı bazı birimlerde gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük iddialarını içeriyor. Bu kapsamda, ilgili kişilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın Detayları
- Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün İsfalt ve İETT'den aldığı ve "fesat karıştırdığı" tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
- Şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da bulunan adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
- Söz konusu şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verildi.