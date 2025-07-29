İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
Orman yangınlarını önlemek için İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi maddelerin satışı ile kullanımı geçici olarak yasaklandı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve patlayıcı - yanıcı maddelerin satışı ile kullanımı, 29 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır.
Bu karar, yaz mevsiminin etkisiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde artan orman yangını vakalarına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanmaktadır. Orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla, daha önce de ormanlık alanlara girişler 23 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştı.
Yasak Kapsamı ve Uygulama Süreci
- Havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı - yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır.
- Yasak, 29 Temmuz - 28 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
- Emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimleri denetimlerini aralıksız sürdürecektir.
- Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Alınan Tedbirlerin Amacı
Bu yasaklar, orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanmaktadır. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle yangın riski yükseldiğinden, bu tür önlemler büyük önem taşımaktadır.