AYM'den polise 'meşru savunma' kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2019 yılında Kocaeli Gebze'de bir polis memurunun silahlı bir şüpheliyi etkisiz hale getirmesiyle ilgili yapılan başvuruyu karara bağladı.

Şüpheli Ş.P.'nin babası Kemal Polat, oğlunun polis kurşunuyla öldürülmesini "yaşam hakkı ihlali" olarak nitelendirmişti.

Ancak AYM, devletin meşru müdafaa hakkını kullanan polis memurlarını haklı bularak başvuruyu reddetti. Bu karar, benzer olaylarda polisin meşru savunma hakkının sınırlarını ve uygulama biçimini yeniden gündeme getirdi.

Olayın Detayları

2019 yılında Kocaeli Gebze'de gerçekleşen olayda, bir polis memuru silahlı bir şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Şüpheli Ş.P.'nin babası Kemal Polat, olayın ardından "yaşam hakkı ihlali" iddiasıyla başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu reddederek polisin meşru müdafaa hakkını kullandığını belirtti.



