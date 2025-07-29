Yeni Anayasa taslağında temel kriterler netleşiyor

AK Parti'nin öncülüğünde yürütülen yeni anayasa çalışmaları, yaz döneminde de hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında faaliyet gösteren 11 kişilik Anayasa Komisyonu, 4 Haziran'da başlattığı haftalık toplantılarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Komisyonun gündeminde bu kez farklı ülkelerde uygulanan hükümet sistemleri yer aldı.

Hükümet Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Komisyon üyeleri, başkanlık , yarı başkanlık ve parlamenter sistemleri kapsamlı şekilde ele aldı.

, ve kapsamlı şekilde ele aldı. Her sistemin tarihsel arka planı, uygulama biçimleri ve ortaya çıkan sonuçlar örneklerle değerlendirildi.

Sadece sistemlerin yapısal yönleri değil, aynı zamanda siyasi istikrar , yürütme-yasama ilişkisi , kriz yönetimi kapasitesi ve halkla kurulan bağ gibi kriterler de göz önünde bulunduruluyor.

, , ve gibi kriterler de göz önünde bulunduruluyor. Amaç, Türkiye'nin ihtiyaçları, kurum tecrübeleri ve demokratik kazanımları doğrultusunda en uygun ve sürdürülebilir modeli ortaya koymak.

Katılımcı Süreç Vurgusu

AK Parti kaynakları, anayasa sürecinin yalnızca teknik çerçevede yürütülmeyeceğini, aksine geniş bir toplumsal mutabakat zemini oluşturulmasının hedeflendiğini belirtiyor. Bu kapsamda komisyonun önümüzdeki dönemde hukukçular, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve farklı toplumsal kesimlerle istişarelerde bulunabileceği ifade ediliyor.

Nihai Hedefler ve Değerlendirilen Başlıklar

Komisyonun nihai amacı, darbe dönemlerinde hazırlanmış mevcut anayasadan farklı olarak, sivil iradeye dayanan , bireyi ve haklarını önceleyen, toplumun tüm kesimlerini kapsayan çağdaş bir anayasa metni ortaya koymak.

, bireyi ve haklarını önceleyen, toplumun tüm kesimlerini kapsayan çağdaş bir anayasa metni ortaya koymak. Özgürlük-güvenlik dengesi, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gibi konular da ayrı başlıklar halinde değerlendiriliyor.



