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İstanbul'da 4,6 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonda, yasa dışı bahisle bağlantılı 33 kişi yakalandı. 13'ü tutuklandı, milyonluk mal varlığına el kondu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 09:25, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 10:20
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldığını açıkladı. Hesaplarında 4 milyar 685 milyon TL'lik hareketlilik tespit edilen 33 şüpheli yakalanırken, bunlardan 13'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve değerli varlığa el konuldu. Ayrıca, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Operasyonun Detayları

  • 33 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalandı.
  • 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.
  • 558 banka ve kripto hesabı bloke edildi.
  • MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 550 milyon TL değerinde; 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu.
  • 13 şüpheli tutuklanırken, 20 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerin Suçları

  • Yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağlamak
  • Kullanıcı yönlendirmesiyle vatandaşları dolandırmak
  • İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak
  • Yasa dışı para transferlerine aracılık etmek

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahisle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.


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