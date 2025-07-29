İstanbul'da 4,6 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldığını açıkladı. Hesaplarında 4 milyar 685 milyon TL'lik hareketlilik tespit edilen 33 şüpheli yakalanırken, bunlardan 13'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve değerli varlığa el konuldu. Ayrıca, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Operasyonun Detayları

33 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalandı.

adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalandı. 4 ruhsatsız tabanca , çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi. 558 banka ve kripto hesabı bloke edildi.

bloke edildi. MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 550 milyon TL değerinde; 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu.

doğrultusunda yaklaşık değerinde; 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu. 13 şüpheli tutuklanırken, 20 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerin Suçları

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağlamak

Kullanıcı yönlendirmesiyle vatandaşları dolandırmak

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak

Yasa dışı para transferlerine aracılık etmek

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahisle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.



