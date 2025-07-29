Aşırı sıcaklar 5 Büyükşehirde zirvede: İstanbullulara yağmur sürprizi!

Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Sıcaklıklar birçok bölgede 40 derece üzerine çıkarken, bazı yerlerde termometreler 55 dereceyi gördü. Ülkede rüzgarlar hafif eserken, aşırı sıcakların Anadolu'da 3 gün daha etkili olması bekleniyor. Özellikle büyükşehirlerde ve kıyı bölgelerinde hissedilen sıcaklıklar oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Vatandaşların bu süreçte dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

5 Büyükşehirde Hava Durumu

İstanbul: 35 derece

35 derece Ankara: 40 derece

40 derece Bursa: 37 derece

37 derece İzmir: Lodosla beraber çok nemli, hissedilen sıcaklık 42 derece

Lodosla beraber çok nemli, hissedilen sıcaklık Antalya: Öğlen saatlerinde yüzde 80'lerde olan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43 derece

Marmara Bölgesi'nde Hava Durumu

Marmara'da rüzgar hafif esiyor. Edirne 37, Balıkesir 40, Kocaeli ise 37 dereceyi görecek. Bölge yarından itibaren serinlemeye başlayacak ve yağmur geçişleri bekleniyor.

İç Anadolu'da Sıcaklıklar

Eskişehir: Gölgede 39 derece

Gölgede 39 derece Konya ve Sivas: 40 derece

Ege Bölgesi'nde Nem ve Sıcaklık

Ege'de bu yazın en nemli günleri yaşanıyor. Lodosun etkisiyle hava oldukça bunaltıcı ve kentlerde hissedilen sıcaklık 42 dereceye kadar çıkıyor.

Karadeniz'de Sıcak Günler

Karabük: 39 derece

39 derece Tokat: 45 derece

45 derece Samsun, Ordu ve Giresun'un denizden uzak ilçeleri: Sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak

Doğu Kesimlerde Hava Durumu

Erzurum: Gölgede 34 derece

Gölgede 34 derece Malatya: 42 derece

42 derece Diyarbakır: 44 derece

44 derece Şanlıurfa: 43 derece

43 derece Gaziantep: 40 derece

40 derece Şırnak ve Mardin: Gece bile sıcaklık 33 derece

İstanbullulara Müjde: Yağmur Geliyor!

Bölge yarından itibaren serinlemeye başlayacak ve yağmur geçişleri görülecek. Özellikle İstanbul'da beklenen yağış, vatandaşlara bir nebze rahatlama sağlayacak.



