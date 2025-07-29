Aşırı sıcaklar 5 Büyükşehirde zirvede: İstanbullulara yağmur sürprizi!
Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, termometreler 55 dereceyi gördü! İstanbul'da yağmur bekleniyor, diğer şehirlerde ise bunaltıcı hava devam ediyor.
Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Sıcaklıklar birçok bölgede 40 derece üzerine çıkarken, bazı yerlerde termometreler 55 dereceyi gördü. Ülkede rüzgarlar hafif eserken, aşırı sıcakların Anadolu'da 3 gün daha etkili olması bekleniyor. Özellikle büyükşehirlerde ve kıyı bölgelerinde hissedilen sıcaklıklar oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Vatandaşların bu süreçte dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.
5 Büyükşehirde Hava Durumu
- İstanbul: 35 derece
- Ankara: 40 derece
- Bursa: 37 derece
- İzmir: Lodosla beraber çok nemli, hissedilen sıcaklık 42 derece
- Antalya: Öğlen saatlerinde yüzde 80'lerde olan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43 derece
Marmara Bölgesi'nde Hava Durumu
Marmara'da rüzgar hafif esiyor. Edirne 37, Balıkesir 40, Kocaeli ise 37 dereceyi görecek. Bölge yarından itibaren serinlemeye başlayacak ve yağmur geçişleri bekleniyor.
İç Anadolu'da Sıcaklıklar
- Eskişehir: Gölgede 39 derece
- Konya ve Sivas: 40 derece
Ege Bölgesi'nde Nem ve Sıcaklık
Ege'de bu yazın en nemli günleri yaşanıyor. Lodosun etkisiyle hava oldukça bunaltıcı ve kentlerde hissedilen sıcaklık 42 dereceye kadar çıkıyor.
Karadeniz'de Sıcak Günler
- Karabük: 39 derece
- Tokat: 45 derece
- Samsun, Ordu ve Giresun'un denizden uzak ilçeleri: Sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak
Doğu Kesimlerde Hava Durumu
- Erzurum: Gölgede 34 derece
- Malatya: 42 derece
- Diyarbakır: 44 derece
- Şanlıurfa: 43 derece
- Gaziantep: 40 derece
- Şırnak ve Mardin: Gece bile sıcaklık 33 derece
İstanbullulara Müjde: Yağmur Geliyor!
Bölge yarından itibaren serinlemeye başlayacak ve yağmur geçişleri görülecek. Özellikle İstanbul'da beklenen yağış, vatandaşlara bir nebze rahatlama sağlayacak.