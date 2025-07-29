Yangınlardan etkilenen illere 10 milyon lira kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yangından etkilenen illere 10 milyon TL acil yardım kaynağı aktardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa, Eskişehir ve Karabük'teki yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını belirtti. Bu destekle, yangın mağdurlarının hızlı bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.
Aktarılan Desteklerin Detayları
- Bursa'ya 5 milyon lira
- Eskişehir'e 2 milyon lira
- Karabük'e 3 milyon lira
Bakan Göktaş, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Yangın Bölgelerinde Psikososyal Destek
Orman yangınlarının yaşandığı illerde çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre takip ediliyor. Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak'ta yaşanan orman yangınlarında psikososyal destek ekipleri ilk andan itibaren sahada görev yapıyor.
Son Bir Haftada Sağlanan Destekler
- 11 ilde yaşanan orman yangınlarında
- 220 personel ile
- 2 bin 112 vatandaşımıza psikososyal destek sağlandı.
Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam edileceği vurgulandı.