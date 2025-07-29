Sahte hesaplar ve kimlik avı saldırıları hızla artıyor!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan sahte ürün satışları, taklit hesaplar, kimlik avı girişimleri ve banka hesapları gibi kişisel verilere yönelik saldırılara karşı vatandaşları uyardı.

Dijital mecralarda artan alışveriş eğilimiyle birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitlendiği ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Son dönemde Bakanlığa ulaşan şikayetlerde, sosyal medya platformlarında giyim, ayakkabı, elektrikli ev eşyası satışı ile bungalov rezervasyonu gibi konularda açılan hesaplara para gönderilmesine rağmen ürünlerin teslim edilmediği, vadedilen konaklama hizmetinin alınamadığı ve ücret iadesi yapılmadığı tespit edildi. Bu tür mağduriyetlerin önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Sosyal Medyada Alışverişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olunuz.

ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olunuz. Güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para göndermeyiniz.

Alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğini mutlaka kontrol ediniz.

Bazı dolandırıcılar, banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logo, isim ve görsellerini kullanarak sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri oluşturmakta, gerçek olmayan ödül ve çekiliş kampanyaları düzenlemekte, asılsız abonelik teklifleri veya sıfır faizli kredi vaatleri sunmakta, zararlı yazılım içeren bağlantılara tıklanmasını sağlamaktadır.

Güvenli İnternet Kullanımı İçin Uyarılar

Reklam ve kampanyalarda adres bilgilerini kontrol ediniz.

Kaynağı belirsiz bağlantılara tıklamayınız, bu bağlantılar üzerinden dosya indirmeyiniz ve ödeme bilgisi girmeyiniz.

E-posta, SMS veya mobil uygulamalar üzerinden gelen "posta teslimatı bildirimi", "hesap aktifleştirme isteği", "ücretli uygulamaların ücretsiz kullanılabileceği" gibi vaatlere karşı dikkatli olunuz.

E-postalardaki gönderici adresini dikkatle kontrol ediniz.

dikkatle kontrol ediniz. Resmi kurum adını taşıyan iletilerde doğrulama yapmadan işlem gerçekleştirmeyiniz.

Şüpheli mesajlarda kişisel bilgi ve şifrelerinizi asla paylaşmayınız.

Çift faktörlü doğrulama/iki aşamalı giriş yöntemlerini kullanarak hesaplarınızı koruyunuz.

kullanarak hesaplarınızı koruyunuz. Mağduriyet durumunda emniyet birimlerine veya adli mercilere başvuruda bulununuz, bankanızla iletişime geçerek hesap güvenliği için gerekli önlemleri alınız ve e-posta ile sosyal medya hesap şifrelerinizi değiştiriniz.

Denetim ve Yaptırım Süreçleri

Bakanlık tarafından elektronik ortamdaki tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla hem resen hem de şikayet üzerine denetimler gerçekleştirilmektedir. Reklam Kurulu aracılığıyla aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar mercek altına alınmaktadır. Dijital mecralarda haksızlığa uğrayan tüketiciler, parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetlerine, daha yüksek tutarlarda ise tüketici mahkemelerine e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler.

Bakanlığın Kararlılığı

Ticaret Bakanlığı, dijital mecralarda tüketicileri hedef alan her türlü dolandırıcılık faaliyetine karşı kararlılıkla mücadele etmeye, vatandaşların haklarını korumak amacıyla denetim, bilgilendirme ve yaptırım süreçlerini kesintisiz şekilde yürütmeye devam etmektedir.



