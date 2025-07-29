LPG ithalatı mayısta azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 280 bin 981 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri en çok ithalatı şu ülkelere yaptı:

Cezayir

Rusya

ABD

Gürcistan

İtalya

LPG İhracatında Artış

Aynı dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı yüzde 90,8 artarak 54 bin 535 ton oldu. İhracat, toplamda 11 farklı ülke ve bölgeye gerçekleştirildi:

Birleşik Arap Emirlikleri

Lübnan

Bulgaristan

İsviçre

Ukrayna

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Singapur

Romanya

Yunanistan

Türkiye Serbest Bölgeleri

Liberya

LPG Üretimi ve Yurt İçi Satışlar

LPG üretimi, aynı dönemde yaklaşık yüzde 29,1 artarak 84 bin 742 tona yükseldi. Dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan yurt içi LPG satışı ise yaklaşık 332 bin 270 ton olarak hesaplandı.

Pazar Payları ve Satış Dağılımı

LPG satışlarında, %83,2 pazar payı ile otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, %13,8 ile tüplü LPG ve %3,1 ile dökme LPG satışları izledi.



