Kedi tüyü akciğerine kaçan adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sokak hayvanlarına olan düşkünlüğüyle tanınan bir kişi, iddialara göre akciğerine kedi tüyü kaçması sonucu gelişen enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Okan Diköz, yaklaşık 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu ve yapılan tetkikler sonucunda akciğerine kedi tüyü kaçtığı tespit edildi. Bu durum enfeksiyona yol açtı ve tedavi sürecinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde ikamet eden Okan Diköz, evinde beslediği kedilerin yanı sıra sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle çevresinde tanınan bir hayvanseverdi.

Olayın Gelişimi

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde akciğerine kedi tüyü kaçtığı belirlendi.

Enfeksiyon gelişti ve tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Hayvansever kimliğiyle bilinen Diköz'ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



