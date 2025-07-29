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Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu operasyonunda şok gelişmeler yaşandı! WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıkan skandal sonrası 33 memur görevden alındı, 13 kişinin işine son verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 11:22, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 11:24
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Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı

Kırıkkale'de "usulsüz sağlık raporu" operasyonu kapsamında yürütülen soruşturma, kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine başlatıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Kasım 2024 tarihinde başlatılan soruşturma halen devam etmektedir. Soruşturma sürecinde önemli gelişmeler yaşanmış ve birçok kişi hakkında idari işlemler uygulanmıştır.

Soruşturmanın Seyri ve İtiraflar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir şüpheli, etkin pişmanlıktan yararlanarak önemli bilgiler verdi. Zanlı, ifadesinde sahte rapor yazılması için para aldığını, hastanede çalışan diğer görevlilerle birlikte hareket ettiklerini ve aldığı paraların bir kısmını raporların düzenlenmesinde çeşitli şekillerde yer alan diğer personele verdiğini öne sürdü. Ayrıca, itirafçının telefonundan elde edilen WhatsApp yazışmalarında sahte raporlar yazıldığı tespit edildi.

İdari İşlemler ve Sonuçlar

  • 33 kişi memuriyetten çıkarıldı.
  • 13 kişinin iş akdi feshedildi.

Bu işlemler, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin yaptığı inceleme sonucunda gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Kırıkkale'deki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 Kasım 2024'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra ise 8 şüpheli de adli kontrolle salıverildi.


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