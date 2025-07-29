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Otomotivde ÖTV kararı sonrası hangi modellerde indirim var?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararıyla binek otomobillerin ÖTV oranları düştü. Citroen, Honda, Opel, Fiat ve Toyota gibi markalarda yüzde 2,8'den yüzde 10,7'ye varan indirimler yaşandı. Elektrikli araçlarda ise bazı modellerde fiyat artışları dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 11:28, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 11:30
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Otomotivde ÖTV kararı sonrası hangi modellerde indirim var?

Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binen otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları ve oranlarının yeniden belirlenmesi sonrasında, bazı marka ve modellerde fiyat düşüşleri yaşandı.

Bu düzenleme, otomotiv sektöründe önemli değişikliklere yol açtı. "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte, binek otomobillerin ÖTV'sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme yetkisi verildi.

Ayrıca, binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi.

ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Cumhurbaşkanı kararıyla, yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binen otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi. Buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı.

Fiyat Düşüşü Yaşanan Modeller

  • Citroen C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinde yaklaşık %3 fiyat düşüşü gerçekleşti.
  • Honda Jazz e:HEV modelinde yaklaşık %3 düşüş gözlemlendi.
  • Opel Corsa ve Frontera modellerinde %2,8 oranında fiyat düşüşü oldu.
  • Fiat Egea sedan modelinde %5,5'lik bir indirim gerçekleşti.
  • Volkswagen Polo, T-Cross ve Taigo modellerinde ortalama %2,73 fiyat düşüşü yaşandı.
  • BYD SEAL U EV modelinde %10,7'lik bir düşüş kaydedildi.
  • Toyota C-HR Hybrid modelinde %7,4 fiyat düşüşü yaşanırken; Corolla Hybrid, yeni Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modellerinde %5,5'e varan indirimler oldu.

Fiyat Artışları Gözlemlenen Modeller

ÖTV düzenlemesinin ardından özellikle elektrikli araç modelleri ile içten yanmalı motorlu araçların bazılarında fiyat artışları gözlemlendi.

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