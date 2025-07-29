Başıboş köpek saldırısından kaçan çocuğa otomobil çarptı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaldırımda yürüyen küçük bir çocuk, başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Korkuyla yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 11:32, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 11:33
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki E.V.K. isimli çocuğa başıboş bir köpek saldırdı. Korkuyla kaçmaya çalışan çocuk, yola atladığı sırada seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçerek çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olayın Detayları
- 10 yaşındaki E.V.K., kaldırımda yürürken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.
- Köpekten kaçarken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı.
- Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, acil serviste tedavi altına alındı.
- Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yetkililerden Açıklama
Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını ve benzer olayların yaşanmaması için önlemlerin artırılacağını belirtti. Başıboş köpekler konusunda vatandaşların dikkatli olması ve yetkililere bildirimde bulunmaları istendi.