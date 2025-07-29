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Sağlık Bakanlığı'ndan risk altındaki gruplar için sıcak hava uyarısı

Mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar ciddi sağlık riskleri yaratıyor. Özellikle yaşlılar, gebeler ve kronik hastalar dikkat! Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, özellikle risk altındaki gruplar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 11:49, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 11:52
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Sağlık Bakanlığı'ndan risk altındaki gruplar için sıcak hava uyarısı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle risk altındaki gruplar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Demirkol, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava sıcaklığı artışı uyarılarını hatırlatarak, özellikle gebeler, bebekler, kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler ve bağışıklık sistemi baskılanmış vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Sıcak Havalarda Alınması Gereken Önlemler

  • Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı.
  • Dışarı çıkmak zorunda olanlar geniş şapka kullanmalı, güneş gözlüğü takmalı, açık renkli kıyafetler giymeli ve güneş kremi kullanmalı.
  • Sıcak havalarda vücut sıvı kaybı arttığı için bol su tüketilmeli. Günlük 2,5-3 litrenin altında su içilmemeli ve normalden daha fazla su tüketilmeli.
  • Asitli, yağlı ve kızartma türü yiyeceklerden uzak durulmalı.

Açıkta Satılan Yiyecekler ve Gıda Güvenliği

Sıcak havalarda gıda zehirlenmeleri ve ishal vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Demirkol, açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Güvenilir olmayan yerlerden yemek yemekten kaçınılmalı, toplu tüketilen yiyeceklerde dikkatli olunmalı ve mümkünse evde pişirilen, saklama koşulları bilinen gıdalar tercih edilmeli. Özellikle dışarıda satılan ve açık havada bozulma ihtimali olan çiğ tüketilen bazı besinlerden bu dönemde uzak durulmalı.

Sağlık Sorunlarında Yapılması Gerekenler

İshal, bulantı, kusma, ateş gibi belirtiler görüldüğünde vatandaşların zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna, özellikle aile sağlığı merkezlerine başvurması öneriliyor.

Sıcak Havalardan En Fazla Etkilenen Gruplar

  • Gebeler
  • Kronik hastalığı olanlar
  • Yaşlılar
  • Yenidoğanlar
  • Tansiyon, diyabet gibi hastalığı olanlar
  • Bağışıklığı baskılayacak tedavi görenler ve onkoloji hastaları

Bu grupların sıcak hava koşullarında daha fazla risk altında olduğu unutulmamalıdır.


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