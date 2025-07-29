Kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi 'nde görevli intörn doktor Cem Tadal ( 24 ), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Cem Tadal'ın ani vefatı, hem meslektaşlarını hem de ailesini yasa boğdu.

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