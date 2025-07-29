Kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti
Hatay'da genç intörn doktor Cem Tadal, ameliyattan çıkarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 11:54, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 11:56
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görevli intörn doktor Cem Tadal (24), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Cem Tadal'ın ani vefatı, hem meslektaşlarını hem de ailesini yasa boğdu.
Olayın Detayları
- 24 Temmuz'da ameliyattan çıkan Cem Tadal, asansörde fenalaşarak yere yığıldı.
- Meslektaşlarının hızlı müdahalesiyle ameliyata alınan genç doktorun kalp krizi geçirdiği belirlendi.
- Tüm müdahalelere rağmen Cem Tadal, aynı gün hayatını kaybetti.
Cem Tadal'ın Hayatı ve Defnedilmesi
- Yıl sonunda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girmesi bekleniyordu.
- 8 ay önce, kendisinin kullandığı motosikletle geçirdikleri kazada hayatını kaybeden annesi Zührelcebin Tadal'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarının yanına defnedildi.