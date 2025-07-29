26 ilde FETÖ operasyonu: 56 tutuklama
26 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 77 şüpheli gözaltına alındı, 56'sı tutuklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 12:04, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 12:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarına ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.
Son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı, bunlardan 56'sı tutuklandı ve 21'inin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar, FETÖ terör örgütüne yönelik önemli bir mücadele örneği olarak öne çıkıyor. Yakalanan şüphelilerle ilgili çeşitli suçlamalar bulunuyor ve operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonların Gerçekleştirildiği İller
- Aksaray
- Amasya
- Antalya
- Aydın
- Denizli
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Eskişehir
- Gaziantep
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Kırıkkale
- Malatya
- Manisa
- Mersin
- Muğla
- Nevşehir
- Osmaniye
- Samsun
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Yalova
Şüphelilere Yöneltilen Suçlamalar
- Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak
- FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek
- Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak
- Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak
Operasyon Sonuçları
Operasyonlar sonucunda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.