Yükümlüler, okulları yeni döneme hazırlıyor

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Her fırçada bir değişim' projesi kapsamında, 18 yükümlü Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu'nda boya yaparak okulu yeni eğitim dönemine hazırladı.

Bu proje, yükümlülerin meslek öğrenerek topluma kazandırılmasını amaçlamaktadır ve meslek edindirme projeleriyle devam etmektedir. Özellikle yaz tatili döneminde gerçekleştirilen bu çalışmalar, okulların yeni döneme daha iyi koşullarda başlamasına olanak tanıyor.

Proje Detayları

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren boyacılık kursunda eğitim alan 18 yükümlü , yaz tatilinde okulları boyayarak yeni döneme hazırlıyor.

bünyesinde faaliyet gösteren boyacılık kursunda eğitim alan , yaz tatilinde okulları boyayarak yeni döneme hazırlıyor. Yükümlüler, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi 'nde bulunan Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu 'nda boya işlemlerini tamamladı.

'nde bulunan 'nda boya işlemlerini tamamladı. Bu çalışmalar, okulların 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazır hale gelmesine katkı sağladı.



