İşaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan kişi tutuklandı
İstanbul Beykoz'da işaret fişeğiyle başlayan orman yangını kısa sürede söndürüldü. Olayın sorumlusu genç gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 13:15, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 13:16
İstanbul Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan kişi tutuklandı.
Olay, dün saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce bölgeye işaret fişeği atılması sonucu yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayın Gelişimi
- İşaret fişeği ormanlık alana atıldı.
- Yangın çıktı ve yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar gördü.
- İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
- Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
Şüphelinin Tespiti ve Gözaltı Süreci
- Polis, işaret fişeğinin atıldığı evi tespit etti.
- 22 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.
- A.A., ilk ifadesinde eğlence amacıyla işaret fişeği attığını ve yangın sonrası itfaiyeye haber verdiğini belirtti.
Tutuklama Kararı
Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, A.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.