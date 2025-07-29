İşaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan kişi tutuklandı

Olay, dün saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce bölgeye işaret fişeği atılması sonucu yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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