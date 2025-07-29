Havai fişek yangına sebep oldu, 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde havai fişek nedeniyle çıkan yangın sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Muradiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Havai fişeklerin neden olduğu iddia edilen yangın, ağaçlık alanda çıktı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayın Detayları

Yangın, havai fişeklerin atılması sonucu ağaçlık alanda çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek söndürdü.

Soruşturma kapsamında S.D, A.K, M.B. ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetin Soruşturması Sürüyor

Olayla ilgili olarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için çalışmalar sürdürülmektedir.



