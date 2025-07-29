Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü arşiv bölümünde yangın

İstanbul Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün arşiv bölümünde çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Olay sırasında çalışanlar hızla dışarı çıkarıldı ve itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olsa da, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın sonrası binada duman tahliyesi gerçekleştirildi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Yangının Çıkış Anı ve Müdahale

Saat 12.30 sıralarında arşiv bölümünde yangın başladı.

sıralarında arşiv bölümünde yangın başladı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

olay yerine sevk edildi. Bina hızla tahliye edildi ve yangın söndürme sensörleri devreye girdi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve duman tahliyesi yaptı.

Güvenlik ve Soruşturma

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



