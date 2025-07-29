ABD ile Türkiye yeni enerji anlaşması yapabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Irak arasında daha kapsamlı enerji iş birliği süreci başlatıldı. Bu kapsamda mevcut anlaşmanın 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ermesi kararlaştırıldı. Yeni anlaşma ile ham petrol ve doğal gaz projelerinde geniş iş birliği hedefleniyor.

Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattında şu anda bir akış olmadığını söyleyen Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Bu hatta neredeyse günlük 1,5 milyon varil kapasite var. Şu anda malum bir akış yok. Aktığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık.

Bunu OPEC toplantısında Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani'ye de söyledim. 'Yeni anlaşma taslağında bu hattın tamamen kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım' dedik."

Bakan Bayraktar, Türkiye-Irak Ham Petrol Hattının güneye uzatılması gibi seçeneklerin de masada olduğunu belirtti.

"Elektrik talebini karşılamada sorun yok"

Son dönemde kırılan elektrik tüketimi rekorlarına da değinen Bayraktar, talebi karşılamada bir sorun yaşanmadığını vurguladı.

"Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun yaşanmadı. Bandırma'da santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu. Onun dışında bir şey yok."

"ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

Alparslan Bayraktar'a geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesi de soruldu. Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gazda ortak arama ile nükleer enerjide kullanılan küçük modüler reaktörlerin gündemde olduğunu belirtti.

Bayraktar, "Yeni bir LNG anlaşması gelir mi?" sorusuna da "Özellikle, halen de devam ettiği için uzun dönemli LNG kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler. Yeni bir LNG anlaşması olabilir" yanıtını verdi.



