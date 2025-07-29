IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye için 2025 büyüme tahmini yüzde 2,7'den yüzde 3'e, 2026 büyüme tahmini ise 0,1 puan artırılarak yüzde 3,3'e yükseltti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 ve 2026 yılı büyüme tahminini açıkladı.

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