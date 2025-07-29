IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye için 2025 ve 2026 yılı büyüme tahminini açıkladı. Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye için 2025 büyüme tahmini yüzde 2,7'den yüzde 3'e, 2026 büyüme tahmini ise 0,1 puan artırılarak yüzde 3,3'e yükseltti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 16:17, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 16:18
Ekonomide sıkı politikalar meyvesini vermeye devam ediyor...
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 ve 2026 yılı büyüme tahminini açıkladı.
Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye için 2025 büyüme tahmini yüzde 2,7'den yüzde 3'e, 2026 büyüme tahmini ise 0,1 puan artırılarak yüzde 3,3'e yükseltti.