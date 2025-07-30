YÖK, Yarım Zamanlı Çalışma Hakkında Üniversitelerden Görüş İstedi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik" kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurların tespiti için üniversitelerden görüş talep etti.

Buna göre, üniversiteler tarafından öğretim elemanı ve memur kadrolarında görev yapan personelin durumları değerlendirilerek, konu hakkında en geç 8 Ağustos 2025 tarihine kadar görüşler bildirilecektir.

YÖK Başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme sonrası, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak personele dair karar Cumhurbaşkanlığınca verilecektir.