Gıda Mühendisliğine İlgili Alan Mezunları Başvurabilmeli!

Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Türk-İş greve gidiyor: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak
Türk-İş greve gidiyor: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak
Gayrimenkul sertifikasının kodu belli oldu
Gayrimenkul sertifikasının kodu belli oldu
Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?
Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?
'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması
İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu
Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu
Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi!
Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi!
'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı
'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı
Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'de
Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'de
Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın Çıktı
Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın Çıktı
Trump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor
Trump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor
Kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti
THY Uçağı Acil İniş Yaptı
THY Uçağı Acil İniş Yaptı
Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
Erdoğan: Gazzeliler dünyanın gözü önünde öldürülüyor
Erdoğan: Gazzeliler dünyanın gözü önünde öldürülüyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, NeXT Sosyal'e katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, NeXT Sosyal'e katıldı
Kamu işçisi için yeni zam teklifi belli oldu
Kamu işçisi için yeni zam teklifi belli oldu
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Özel Üniversitelerde 2025-2026 Zamlı Ücretler Açıklandı
Özel Üniversitelerde 2025-2026 Zamlı Ücretler Açıklandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Gıda Mühendisliğine İlgili Alan Mezunları Başvurabilmeli!

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Gıda Mühendisliği bölümünde ilan edilen öğretim üyesi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı verilmeli!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 14:00, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 09:56
Yazdır
Gıda Mühendisliğine İlgili Alan Mezunları Başvurabilmeli!

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 23 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir.

İlgili ilanları takipçilerimizden gelen mesajlar sonrası incelediğimizde; Gıda Mühendisliği kadrosunda ilan edilen doktor öğretim üyesine alan dışı bir alım yapılmak istendiğini görüyoruz.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri Anabilim Dalında ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosunda; "Lisans ve yüksek lisansını Kimya alanında yapmış olmak. Biyoteknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Moleküler baskılı polimer (MIP), Nanoemülsiyonların antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri ve gıdalarda uygulanan kurutma yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak." şartı aranmaktadır.

Gıda Mühendisliği alanı farklı disiplinleri içine alan, bu disiplinlerin dört yıllık müfredatta ders verebildiği, günümüzde önemi de her geçen gün artan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak, akademik teamüller gereği bir bölümde ilan edilen kadro için "kadronun ilan edildiği bölüm" yerine farklı disiplinlerin başvurabilmesi, ilgili alanda lisansüstü eğitim yapan adaylarda ciddi tepkilere yol açmaktadır.

Hal böyle olunca, akademiye olan inanç azalmakla birlikte "özgeçmişi iyi olanın" değil de "adamı olanın" yükseldiği bir yapı olarak her geçen sancılı bir sürece evrilmektedir.

Bu bakımdan, adaylardan gelen geri bildirimleri dikkate almaları için konuyu Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetiminin dikkatlerine sunuyoruz!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber