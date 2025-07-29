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AVM tuvaletinde skandal

Bolu'da bulunan bir AVM'de kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice görüntü almaya çalıştığı iddia edilen 40 yaşındaki şahıs, gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 18:22, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 18:23
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AVM tuvaletinde skandal

Bolu'da bulunan bir AVM'nin kadınlar tuvaletine giren C.A., cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildi.

Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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