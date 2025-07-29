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Türkiye ile Kazakistan arasında 20 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev görüşmesi sonrası iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini pekiştiren 20 yeni anlaşmaya imza atıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 19:22, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 19:23
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Türkiye ile Kazakistan arasında 20 anlaşma imzalandı

Kazakistan'dan Türkiye'ye ziyaret..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i önce havalimanında sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tokayev, Türkiye ile Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin beşinci toplantısına başkanlık etti.

İkili ve heyetler arasında yapılan görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev imza törenine geçti.

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN ARASINDA 20 YENİ ANLAŞMA

Türkiye ve Kazakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliğini pekiştiren 20 yeni anlaşma imzalandı.

"KAZAKİSTAN İLE ORTAK TİCARET HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR"

İmza törenin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Kazakistan bölgedeki en büyük ticari ortağımız. Kazakistan ile ortak ticaret hedefimiz 15 milyar dolar"

ifadelerini kullandı.

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