Yurtlarfiyatlar.com 2025 Özel Yurt Fiyatlarını Açıkladı!

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2025 Özel Yurt Fiyatlarında Şehir Şehir Detaylar

İstanbul Yurtları

Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde tek kişilik odalar 30.000-52.000 TL aralığında.

Fatih, Maltepe, Üsküdar, Zeytinburnu gibi bölgelerde 28.000-52.000 TL.

Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece gibi ilçelerde fiyatlar 20.000 TL'den başlıyor.

2025 yılı İstanbul özel yurt fiyatları, oda tipine göre aşağıda sunulmuştur:

Oda Tipi En Düşük En Yüksek Tek Kişilik 20.000 TL 70.000 TL 2 Kişilik 15.000 TL 49.000 TL 3 Kişilik 12.600 TL 43.000 TL 4 Kişilik 10.000 TL 32.000 TL 5-6 Kişilik 10.000 TL 25.000 TL

Ankara Yurtları

Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören gibi merkezi ilçelerde fiyat artışları %35'e kadar çıktı.

Tek kişilik odalar 26.500 TL'den başlarken, en yüksek fiyat 65.000 TL seviyesine ulaştı.

Ankara kız yurtları ve Ankara erkek yurtları için fiyatlar lokasyona göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Altındağ ve Keçiören gibi bölgelerde yurt fiyatları, diğer merkezi ilçelere kıyasla daha uygun seviyelerde seyretmektedir. Üniversite yoğunluğunun yüksek olduğu Çankaya ve Yenimahalle gibi bölgelerde ise hem talep hem de fiyatlar daha yüksektir. Etimesgut ilçesi, metro bağlantısıyla şehir merkezine kolay erişim sunarken, özellikle fiyat/performans dengesi arayan öğrenciler için ideal hale geliyor.

2025 yılı Ankara özel yurt fiyatları, oda tipine göre aşağıda sunulmuştur:

Oda Tipi En Düşük En Yüksek Tek Kişilik 26.500 TL 65.000 TL 2 Kişilik 16.500 TL 45.000 TL 3 Kişilik 15.500 TL 30.000 TL 4 Kişilik 15.000 TL 27.000 TL 5-6 Kişilik 12.000 TL 19.000 TL

Ankara Kız Yurtları Hakkında Kısa Bilgiler

Ankara kız yurtları tercih edilirken üniversiteye yakınlık, yemekli sistem, sözleşme koşulları ve hijyen gibi kriterler önem kazanıyor. Çankaya, Bahçelievler ve Tandoğan gibi merkezi bölgelerdeki yurtlar; tek kişilik oda, temizlik hizmeti ve aile bilgilendirme sistemleriyle öne çıkıyor. Yemekli yurtlar, dışarıdan beslenmeye göre daha ekonomik ve pratik olabiliyor. Sözleşmelerde yer alan depozito, çıkış şartları ve ek hizmetlerin yazılı olup olmadığı da dikkatle kontrol edilmelidir.

Ankara Erkek Yurtları Hakkında Kısa Bilgiler

Ankara erkek yurtları için Keçiören, Beşevler ve Gazi Üniversitesi çevresi yoğun tercih edilen bölgeler arasında. Genellikle çok kişilik odalar daha ekonomik seçenekler sunarken, tek kişilik odalar lokasyona göre daha yüksek fiyatlı olabiliyor. Öğrenciler, yurt seçiminde bina yaşı, temizlik sıklığı ve çamaşır yıkama hizmeti gibi detayları da değerlendirmeye almalıdır.

İzmir Yurtları

Bornova ve Buca gibi öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde fiyatlar dikkat çekiyor.

Tek kişilik odalar 20.000 TL ile 46.000 TL arasında değişiyor.

Ekonomik seçenekler için çok kişilik odalarda geniş fiyat aralıkları mevcut.

2025 yılı İzmir özel yurt fiyatları, oda tipine göre aşağıda sunulmuştur:

Oda Tipi En Düşük En Yüksek Tek Kişilik 20.000 TL 46.000 TL 2 Kişilik 15.000 TL 30.000 TL 3 Kişilik 13.500 TL 32.000 TL 4 Kişilik 11.000 TL 25.000 TL 5-6 Kişilik 11.000 TL 18.000 TL

Zam Sınırı Kalktı Ama Fiyatlar Dengeli

2024 Ekim ayında özel yurt ücretlerine uygulanan zam sınırı kaldırılmıştı. Buna rağmen sektör genelinde fiyat artışları dengeli ve ölçülü kaldı. Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Tuğrul Arslan, "Özel yurtlar fiyat belirlerken öğrenci ve veli hassasiyetlerini dikkate alıyor," dedi.

KYK Yurtları Genişledi, Özel Yurtlarda Yeniden Yapılanma Başladı

KYK yurtlarının kapasitesi 2021 yılından bu yana 750 binden 1 milyona yaklaşarak önemli bir artış gösterdi. Bu gelişme, özel yurtlar üzerinde de etkili oldu. Arslan, özellikle Anadolu illerinde özel yurtların doluluk oranının %50 seviyelerine kadar gerilediğini ve birçok işletmenin kapanma sürecine girdiğini belirtiyor.

Erken Kayıt Öğrencilere Avantaj Sağlıyor

Temmuz-Ağustos aylarında yapılan erken başvurular, öğrencilere hem uygun fiyat hem de geniş oda seçeneği sunuyor. Özellikle tek kişilik oda ya da arkadaş grubuyla kalmak isteyenler için erken karar süreci büyük önem taşıyor.

Özel Yurtlar Barınma Sisteminin Tamamlayıcı Parçası

Tuğrul Arslan, özel yurtların yalnızca alternatif değil, sistemin tamamlayıcı unsuru olduğunu vurguluyor. Öğrenciye sunduğu esneklik, hizmet kalitesi ve kamu yükünü hafifletici rolüyle özel yurtların sürdürülebilirliğinin korunması gerektiğini belirtiyor.

*Bu içerikte yer alan veriler, 26 Temmuz 2025 tarihinde Yurtlarfiyatlar.com tarafından yayımlanan fiyat araştırmasına dayanmaktadır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.