Tarım Bakanlığı zeytinyağında 'kanserojen' iddiasına son noktayı koydu

Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinyağı tartışmalarına son noktayı koydu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye'de üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda, mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Fransa'ya ihraç edilen yağda 6 kat kanserojen çıktığı iddia edilmişti

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilen Kavak markalı zeytinyağında yasal sınırın 6 katı kanserojen madde bulunduğu ve ürünün raflardan toplatıldığı" yönünde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte haberlerin yer aldığı belirtildi.

"Fransa'daki ürün Türkiye menşeli değil"

Bakanlığın konuyu ivedilikle ve detaylı biçimde incelediğine işaret edilen açıklamada, "Fransa yetkili makamları veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye'ye herhangi resmi bildirim yapılmamıştır. Geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir ifade veya belge yer almamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Barkod İtalya'ya ait"

Açıklamada, ürüne ait "8011845300554" nolu GTIN (barkod) numarasının ve "801" ile başlayan barkodların İtalya'ya ait olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye menşeli ürünler 869 ile başlamaktadır. Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, Kavak markalı zeytin pirinası yağına herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, hem AB hem de Türkiye mevzuatında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) limiti kilogram başına 10 mg olarak belirlenmiştir. Türkiye'de üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda yapılan resmi kontrollerde, limitin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Bakanlık olarak tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimi için denetimleri aralıksız sürdürüyoruz."