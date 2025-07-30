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30 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

30 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 00:01, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 00:03
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30 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

(Cenevre)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Şile'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/10.00/20.30)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısına katılacak.

(Çorum/15.20/16.00/16.40/17.15)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı iş gücü istatistiklerini, temmuz ayı ekonomik güven endeksini ve 2022-2024 dönemi "Hayat Tabloları" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Yunus Emre Enstitüsünün Yaz Okulu 2025 Kapanış Programı'na katılacak.

(İstanbul/18.00)

SPOR

1- Fenerbahçe Futbol Takımı, özel maçta İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- Fenerbahçe ile Chobani firması arasındaki stat isim ve futbol takımı Avrupa maçları forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Chobani Stadı'nda kulüp başkanı Ali Koç ile firma kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'da yapılacak rövanş müsabakası öncesi Henryk Reymana Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, siyah-beyazlı ekip son idmanını burada yapacak.

(Krakow/18.30/19.00)

4- Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında Beşiktaş ile yapılacak müsabaka öncesi Henryk Reymana Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, Ukrayna ekibini son idmanını burada gerçekleştirecek.

(Krakow/20.00/21.00)

5- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında Bulgaristan'ın Cherno More ekibini ağırlayacakları müsabaka öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.00/18.30)

6- Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında RAMS Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/19.00/19.30)

7- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup yarı finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla Arnavutluk'ta karşılaşacak.

(Tiran/19.00)

8- FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Sırbistan'da son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye bu turda İsrail ile karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/17.00)

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