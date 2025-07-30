Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM

PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Akademisinde eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmeli eğitim personeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Milli Eğitim Akademisinde görev yapmak üzere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli eğitim personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Milli Eğitim Akademisi Başkanlığını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ç) Birim amiri: Bakanlık hizmet birimlerinin veya Bakanlığa bağlı birimlerin en üst amirini,

d) Eğitim personeli: Akademide, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 7528 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre istihdam edilenleri,

e) Kurul: Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulunu,

f) Kurul üyesi: Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurul Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Personeli Olarak İstihdam Edileceklerde Aranacak Şartlar ve İstihdam

Edileceklerin Belirlenmesi

Eğitim personeli olarak istihdam edileceklerde aranacak şartlar

MADDE 5- (1) Eğitim personeli olarak istihdam edileceklerde 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde düzenlenen şartlarla birlikte duyuruda belirtilen alanlarda;

a) Doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak kaydıyla uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olmak,

c) En az lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olmak kaydıyla Bakanlık kadrolarında on yıl ve üzeri hizmeti olup bu sürenin en az üç yılını şube müdürü ve üstü kadrolarda asaleten geçirmiş olmak,

şartlarından biri aranır.

Eğitim personeli olarak istihdam edileceklerin belirlenmesi

MADDE 6- (1) Akademide eğitim personeli olarak;

a) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim üyesi kadrolarından istihdam edilecekler Kurulun teklif ettikleri arasından Bakan tarafından,

b) Bakanlık kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilecekler, EK-1'de yer alan eğitim personeli değerlendirme formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenen, kontenjanın üç katı adayın alınacağı sözlü sınav sonucuna göre,

c) (a) ve (b) bentleri dışında istihdam edilecekler, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre,

belirlenir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında istihdam edilecekler; istihdam edilecek yerlere, alanlara ve istihdam kaynağına göre ayrı ayrı Bakanlıkça belirlenecek kontenjanı geçmeyecek şekilde belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Personeli Seçme Kurulu ve Komisyonlar

Eğitim Personeli Seçme Kurulunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 7- (1) Eğitim Personeli Seçme Kurulu; Bakan onayıyla belirlenecek bir bakan yardımcısının başkanlığında, Milli Eğitim Akademisi Başkanı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü, Bilgi İşlem Genel Müdürü ve Personel Genel Müdüründen oluşur.

(2) Eğitim Personeli Seçme Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır.

(3) Eğitim Personeli Seçme Kurulunun sekretarya hizmetleri Akademi tarafından yürütülür.

Eğitim Personeli Seçme Kurulunun görevleri

MADDE 8- (1) Eğitim Personeli Seçme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim personeli kontenjanlarının belirlenmesini sağlamak.

b) Eğitim personeli olarak istihdam edileceklerin başvuru tarihlerini belirlemek.

c) Değerlendirme ve sözlü sınav komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak.

ç) Değerlendirme komisyonları arasındaki koordinasyonu ve sözlü sınav komisyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) EK-1'de yer alan eğitim personeli değerlendirme formuna göre yapılacak değerlendirme tarihleri ile yazılı ve sözlü sınav tarihlerini belirlemek.

e) Yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlatmak.

f) Yazılı ve sözlü sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

g) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları ile değerlendirme sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.

ğ) Yazılı ve sözlü sınav ile değerlendirmelere ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.

h) Yazılı ve sözlü sınav ile değerlendirmelere ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Değerlendirme komisyonlarının oluşumu ve çalışma usulleri

MADDE 9- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındakiler için değerlendirme komisyonu; Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan bir birim amiri veya bir kurul üyesi veya genel müdür yardımcısının başkanlığında, istihdam yapılacak alanlara göre Bakanlık merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı veya daire başkanı ünvanında görev yapanlar ile öğretim üyeleri arasından dört üye olmak üzere Bakan onayı ile belirlenecek beş kişiden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla değerlendirme komisyonu kurulabilir.

(2) Değerlendirme komisyonları, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Değerlendirme komisyonları kararlarını oy çokluğu ile alır.

(3) Değerlendirme komisyonlarının başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamaz.

(4) Değerlendirme komisyonlarının sekretarya işlemleri Akademi tarafından yürütülür.

Değerlendirme komisyonlarının görevleri

MADDE 10- (1) Değerlendirme komisyonları; 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında eğitim personeli olarak istihdam edilmek üzere başvuruda bulunanları EK-1'de yer alan eğitim personeli değerlendirme formu üzerinden değerlendirmek ve bu değerlendirmelere yapılan itirazları sonuçlandırmakla görevlidir.

Sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 11- (1) Sözlü sınav komisyonu; Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan bir birim amiri veya bir kurul üyesi veya genel müdür yardımcısının başkanlığında, istihdam yapılacak alanlara göre Bakanlık merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı veya daire başkanı ünvanında görev yapanlar ile öğretim üyeleri arasından dört üye olmak üzere Bakan onayı ile belirlenecek beş kişiden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

(2) Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.

(3) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamaz.

(4) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sözlü sınav komisyonunun görevleri

MADDE 12- (1) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları EK-2'de yer alan sözlü sınav değerlendirme formuna göre yapmak ve değerlendirmek.

b) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

c) Eğitim Personeli Seçme Kurulu tarafından sözlü sınava ilişkin verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Duyuru, Başvuru, Değerlendirme, Yazılı ve Sözlü Sınav

Duyuru ve başvuru

MADDE 13- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında eğitim personeli olarak istihdam edilecekler için aranacak şartlar, başvuru yeri, süresi, başvuruda bulunacaklardan istenecek belgeler, eğitim personeli olarak istihdam edilecek yerler, alanlara göre belirlenen kontenjanlar ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında eğitim personeli olarak istihdam edilecekler için aranacak şartlar, başvuru yeri, süresi, başvuruda bulunacaklardan istenecek belgeler, eğitim personeli olarak istihdam edilecek yerler, alanlara göre belirlenen kontenjanlar, sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav konuları ve puan değerleri ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanlar için yazılı ve/veya sözlü sınava ilişkin duyuru, sınav tarihlerinden en az otuz gün önce Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Duyuruda; başvuru şartları, istenecek belgeler, istihdam yapılacak yerler, alanlara göre belirlenen kontenjanlar, başvuru tarihi, süresi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konuları, soru sayısı ve puan değeri ile Eğitim Personeli Seçme Kurulunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(4) Aranan şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen süre içinde eğitim personeli olarak istihdam edilmek üzere başvuruda bulunabilir. Adaylar, başvuru aşamasında istedikleri yerler için tercihte bulunurlar.

Değerlendirme

MADDE 14- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında eğitim personeli olarak istihdam edilmek isteyenler EK-1'de yer alan eğitim personeli değerlendirme formu üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Değerlendirme sonuçları, başvuru sürecinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz

MADDE 15- (1) Değerlendirme sonuçları için, sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Akademiye itiraz edilebilir. İtirazlar, değerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 16- (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Alan bilgisi: %50.

b) Eğitim bilimleri: %50.

Yazılı sınav

MADDE 17- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan ve yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlar arasından eğitim personeli olarak istihdam edilecekleri veya sözlü sınava alınacakları belirlemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yazılı sınav yapılabilir. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Yazılı sınavda hatalı sorunun tespit edilmesi veya yargı kararı sonucunda soruların iptal edilmesi durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren bir sonraki sınav sonucu açıklanana kadar geçerlidir.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 18- (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ve elektronik ortamda duyurulur.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19- (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sınavı yapan birime itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilir.

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 20- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında olanlardan sözlü sınava alınan adaylar aşağıda belirtilen yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir:

a) Bakanlıkça yürürlüğe konulan öğretim programları doğrultusunda alan bilgisi ve alan eğitimi becerisi %50.

b) Eğitim teknolojilerini kullanma becerisi %15.

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %20.

ç) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu %15.

Sözlü sınav

MADDE 21- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlardan EK-1'de yer alan eğitim personeli değerlendirme formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alınan puana göre en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenen kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlar için sözlü sınav yapılması durumunda yazılı sınav puanına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenen kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınav yapılmaması halinde başvuruda bulunan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 20 nci maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak EK-2'de yer alan sözlü sınav değerlendirme formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 22- (1) Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde ve elektronik ortamda duyurulur.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların duyurulduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Akademiye itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde sözlü sınav komisyonunca incelenerek sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İstihdam, Tebligat ve Göreve Başlama

Eğitim personeli olarak istihdam

MADDE 23- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında eğitim personeli olarak istihdam edilecekler tercihleri doğrultusunda yerleştirilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında eğitim personeli olarak istihdam edilecekler sözlü sınav sonucunda alınan puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilir.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında eğitim personeli olarak istihdam edilecekler sadece yazılı veya sözlü sınav yapılması halinde yazılı veya sözlü sınavdan alınan puan, yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması durumunda ise yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması sonucu oluşan puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilir.

(4) Puanların eşitliği halinde;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlarda Bakanlık kadrolarında geçirilen en fazla süre,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlarda yazılı sınav yapılması durumunda yazılı sınav puanı üstünlüğü, yazılı sınav yapılmaması durumunda profesör/doçent/doktor öğretim üyesi veya başöğretmen/uzman öğretmen ünvanında geçirilen en fazla süre, doktora eğitimini tamamlayanlar için bu eğitimi daha önce tamamlama tarihi,

dikkate alınır. Eşitliğin devamı halinde istihdam edilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(5) Boş kalan kontenjanlar için tercihlerine yerleşemeyenlere yeniden tercih hakkı verilebilir. Bu kapsamda başvuruda bulunanların tercihlerine yerleştirmeleri aynı usulle yapılır.

Tebligat ve göreve başlama

MADDE 24- (1) Eğitim personeli olarak istihdam edilmek üzere başvuruda bulunanların yerleştirme sonuçları Bakanlık internet sitesinde ve elektronik ortamda duyurulur. Eğitim personeli olarak istihdam edileceklere 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılır.

(2) Atamaları kendilerine tebliğ edilenler tebliğ tarihinden itibaren en geç on beşinci günü izleyen iş günü içerisinde göreve başlamak zorundadırlar.

(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

(4) Eğitim personeli olarak istihdam edilen kişi ile Bakan veya yetkili kılması halinde Akademi Başkanı arasında hizmet sözleşmesi imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim personelinin görev ve sorumlulukları

MADDE 25- (1) Eğitim personeli, 7528 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde düzenlenen Akademinin görevlerine yönelik çalışmalarda görev almakla ve hizmet sözleşmesinde yer alan diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Disiplin hükümleri

MADDE 26- (1) Eğitim personelinin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlarda Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun kararı alınarak eğitim personelinin görevine Bakan onayı ile son verilir.

Sözleşme süresi

MADDE 27- (1) Hizmet sözleşmesi yazılı olarak bir yıllık yapılır. Bu süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir. Sözleşme süresinin sona ermesi halinde yeni sözleşme yapılıncaya kadar sözleşme süresi üç aya kadar uzatılabilir.

Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem

MADDE 28- (1) Eğitim personelinden haklarında yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda atamalarına ilişkin bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun olarak düzenlemediği tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun, 7528 sayılı Kanun ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

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