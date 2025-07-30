YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi başlıyor. Adaylar, tercihlerini 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu süreçte adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalar ve tercih işlemlerine dair detaylar aşağıda yer almaktadır.

Tercih Dönemi ve Önemli Tarihler

Tercih dönemi başlangıcı: 1 Ağustos

1 Ağustos Tercih dönemi bitişi: 13 Ağustos

13 Ağustos Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu yayım tarihi: 30 Temmuz

Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Üniversite adayları, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacaklar. Tercih sürecinde adaylara rehberlik edecek olan Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu, 30 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini bu kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirecekler.

Sürecin Sonu

Yükseköğretim kurumları için tercih süreci, 13 Ağustos'ta sona erecek. Adayların bu tarihe kadar tercih işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.



