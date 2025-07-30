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Bodrum'da isale hattı patladı: Yolda dev çukur oluştu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattında meydana gelen patlama sonrası yolda göçük oluştu, tonlarca su mahalleye yayıldı. Onarım başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 07:27, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 07:28
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Bodrum'da isale hattı patladı: Yolda dev çukur oluştu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan içme suyu isale hattı patlaması, bölgede önemli altyapı sorunlarına yol açtı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde meydana gelen bu olayda, patlamanın ardından su hem caddeye hem de çevredeki sitelerin bahçelerine yayıldı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerinin bahçelerini temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri de hızlıca onarım çalışmalarına başladı.

Olayın Detayları

  • İsale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
  • Patlama sonrası tonlarca su tazyikli şekilde etrafa yayıldı.
  • Caddede dev bir çukur oluştu ve altyapı hasar gördü.
  • Yahşi Mahallesi'nin bazı kesimlerine bir süre su verilemedi.

Onarım Çalışmaları ve Vatandaşların Mücadelesi

İsale hattındaki su kesilerek, belediye ekipleri tarafından onarım çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte vatandaşlar, evlerinin bahçelerinde oluşan su birikintilerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.


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