Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük (74), fındık bahçesinde ölü bulundu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Erdal Küçük'ün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olay, saat 21.30 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki bir fındık bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Erdal Küçük için yakınları mahallede arama başlattı.

Olayın Gelişimi

Evinin çevresinde arama yapan yakınlarından biri, Erdal Küçük'ü patika yol bulunan fındık bahçesinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede Erdal Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi Süreci ve Sonrası

Gazeteci Cem Küçük'ün babası olduğu öğrenilen Erdal Küçük'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp rahatsızlığı olduğu bilinen Küçük'ün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



