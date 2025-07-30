Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u görevden aldıktan sonra, bu kez Altun'un yardımcısı Çağatay Özdemir'i de görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılıklarına, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı. Bu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Ayrıca, 10 Temmuz'da Fahrettin Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atanmış, Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına getirilmişti.

Ferhat Pirinççi'nin Özgeçmişi

1979 yılında Bursa'da doğdu.

yılında Bursa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 'nden mezun oldu.

'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.

2012-2014 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde danışmanlık yaptı.

yıllarında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde danışmanlık yaptı. 2014-2015 yıllarında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde akademik koordinatör ve danışman olarak görev aldı.

yıllarında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde akademik koordinatör ve danışman olarak görev aldı. 2016-2018 yıllarında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı yaptı.

yıllarında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı yaptı. 2018-2019 yıllarında Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nde Dekanlık görevini üstlendi.

yıllarında Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nde Dekanlık görevini üstlendi. 2020 'de Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) kıdemli araştırmacı olarak çalışmaya başladı.

'de Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) kıdemli araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 2021-2022 yıllarında Kriter Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

yıllarında Kriter Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2023-2024 yıllarında SETA Akademi Direktörlüğü görevini yürüttü.

yıllarında SETA Akademi Direktörlüğü görevini yürüttü. Ulusal televizyon kanallarında yorumculuk, çeşitli projelerde yöneticilik, araştırmacılık ve koordinatörlük yaptı.

Temmuz 2024 'ten beri TÜÇA Başkanlığı görevini sürdürüyor.

'ten beri TÜÇA Başkanlığı görevini sürdürüyor. 10 Nisan itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olarak atandı.

İlhami Giray Şahin'in Özgeçmişi

1982 'de Ankara'da doğdu.

'de Ankara'da doğdu. Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü 'nden mezun oldu.

'nden mezun oldu. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Ekonomi ve Hukuk Fakültesi'nde İşletme (MBA) yüksek lisansı yaptı.

Sırasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bankacılık ve Finans Eğitimi ile Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya yüksek lisans programlarında eğitim aldı.

Daha önce TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nda Ekonomi Müşaviri olarak görev yaptı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Son olarak Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.



