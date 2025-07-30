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CHP komisyona üye verecek mi? Özel'den açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, Meclis'te kurulacak komisyona dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşit temsil ve nitelikli çoğunluk vurgusu dikkat çekti. Özel "Meclis Başkanı bir açıklama yapsın ve 'nitelikli çoğunluk kesinlikle aranacak' desin. Biz de isimleri bildirelim dedik. Yolladığı yazıda yok çünkü öyle bir şey. Bunu söylediği anda üye vereceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 07:46, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 07:49
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CHP komisyona üye verecek mi? Özel'den açıkladı

CHP lideri Özgür Özel T24'ten Gökçer Tahincioğlu ve Ceren Bala Teke'nin sorularını yanıtladı. İktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği sürece dair kurulacak komisyona ilişkin CHP'nin katılıp katılmayacağı kamuoyunda ve sosyal medyada tartışılırken Özgür Özel sorulara samimi yanıtlar verdi.

Özel sorulara şu cevapları verdi:

"TBMM'de kurulacak komisyonla ilgili ilkeleri sıraladınız, net biçimde aktardınız. Ancak bu iş ne zaman sonuçlanacak?

Bizim esas talebimiz şu; eşit temsil olsun ve nitelikli çoğunluk olsun. Onlar eşit temsil meselesine şu sebepten yanaşmıyor; diğer partilere de eşit temsil verince çok kalabalık olması gerekiyor. 100 kişi gibi. Bizim partinin temsili ve katkısı için on kişiye de ihtiyaç yok. Yani dört arkadaş halleder aslında bu işi. Ama böyle istiyorlar sayıyı. Bu noktadan sonra nitelikli çoğunluk şöyle bir önem kazanıyor. AKP ve MHP işi çözmüş durumda gibi zaten. O zaman bizim bir anlamımız yok. Hiç olmazsa böyle demokratikleşme üzerinden bizim bir sürü çalışmamız var. Bizim kurmuş olduğumuz Adalet ve Demokrasi Komisyonu sekiz, dokuz aydır çalışıyor.

Sekiz başlıkta yirmi altı ayrı öneride bulundu MYK'ya. Her biri de bu süreçte CHP bu komisyondan ne talep etmeli ne yapmalı şeklinde öneriler. Çok kapsamlı bir hazırlık oldu. Biz hazırlıklıyız.

Şimdi Meclis'te kurulacak komisyona da katılım noktasını şuna indirgiyorlar; CHP'ye operasyonlar dursun. Sanki 18 Mart günü ülkede her şey güllük gülistanlık mıydı? Tutuksuz yargılamanın esas olması, iddianamelerin hızlı yazılması, savcıların mafyavari yöntemler uygulaması falan bunlar sadece bugünün bizim karşımıza çıkardığı sorunlar mı? Elbette bunları da ben her görüştüğüm kişiye de yani Numan Bey'e de anlattım, İbrahim Bey'e de anlattım, bütün partilerin genel başkanlarına da anlatıyorum. Özellikle AK Parti'den kimi görsem anlatıyorum ve anlattırıyorum. 'Yani biliyor musunuz döneminizde neler yaşanıyor?' diyorum. Kadınları çocuklarıyla tehdit ediyorlar, babaları oğullarıyla tehdit ediyorlar."

'GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE SÖYLEDİM'

"Grup başkanvekillerine söyledim. Meclis Başkanı bir açıklama yapsın ve 'nitelikli çoğunluk kesinlikle aranacak' desin. Biz de isimleri bildirelim dedik. Yolladığı yazıda yok çünkü öyle bir şey. Bunu söylediği anda üye vereceğiz. O komisyona gidilmesi ve savunulması lazım. Bizim komisyondaki üyelerin yedi tanesi hukukçu ve aslında orası bir hukuk komisyonu. Bir çeşit teknik hazırlık komisyonu yani. Meclis komisyonunda hukukçu olmayan, siyasetçi arkadaşlarımız da olacak. Coğrafya da önemli, tüm Türkiye'yi temsil edecek arkadaşlar olacak."


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