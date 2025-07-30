Rusya'da 8,8'lik deprem sonrası tsunami alarmı!

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu güçlü depremin ardından Japonya, Hawaii, Rusya, Peru, Meksika ve Ekvador dahil olmak üzere Pasifik'in bazı bölgelerinde tsunami alarmı verildi. Ayrıca, dalgalar Kaliforniya kıyılarında da uyarılara yol açtı. Deprem ve tsunami nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Son açıklamalara göre, Fukuşima Nükleer Santrali tahliye edildi.

Tsunami Uyarısı ve İlk Dalgalar

Tsunami uyarısının ardından tahliyeler başlatıldı ve Japonya hükümeti acil durum ilan etti. Büyüklüğü 4 metreyi bulan dalgalar Kamçatka Yarımadası'na ulaştı. Japonya'da da tsunami oluştuğu belirtildi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, "Rusya ve Japonya'nın bazı kıyılarına dev dalgalar ulaşabilir" açıklamasını yaptı. Japonya Meteoroloji Ajansı ise tsunami dalgalarının bölgede 3 metreye kadar çıkmasının beklendiğini bildirdi.

ABD'den Tsunami Uyarıları

ABD Başkanı Donald Trump , Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise 'Tsunami İzleme' durumunun geçerli olduğunu açıkladı.

için ise 'Tsunami İzleme' durumunun geçerli olduğunu açıkladı. Trump, en güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesini önerdi ve "Güçlü ve güvende kalın" ifadelerini kullandı.

adresinin ziyaret edilmesini önerdi ve "Güçlü ve güvende kalın" ifadelerini kullandı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

Artçı Sarsıntılar ve Önceki Depremler

Depremin ardından en büyüğü 7 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin büyüklüğü ilk olarak 8,0 olarak açıklanmış, daha sonra 8,7 olarak güncellenmişti. Son olarak ise 8,8 olarak sabitlendi.

Kamçatka Yarımadası, geçtiğimiz 20 Temmuz'da da 7,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bu deprem, yarımadadaki Petropavlovsk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana gelmişti.



