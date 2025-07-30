İstanbul metrosunda tavşan kostümlü genç panik yarattı!

İstanbul, Sarıyer'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü 15 yaşındaki A.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elindeki tüfeğin "oyuncak tahta tüfek" olduğu ortaya çıktı. Olay, vatandaşların dikkatini çekerek cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayın detayları ve gelişmeleri aşağıda yer almaktadır.

Sarıyer'de Metroda Tavşan Kostümlü Şüpheli

27 Temmuz Pazar günü saat 16.45 sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda, elinde tüfekle tavşan kostümü giyen bir kişi metroya bindi.

sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda, elinde tüfekle tavşan kostümü giyen bir kişi metroya bindi. Vatandaşlar, bu ilginç anı cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri olayı ihbar olarak değerlendirdi ve çalışma başlattı.

Şüphelinin Yakalanma Süreci

Yapılan incelemede, şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu tespit edildi.

olduğu tespit edildi. A.Y.'nin Hacıosman Metro İstasyonu'ndan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi.

Ekiplerin takibi sonucunda, A.Y. Araba Yolu Caddesi üzerinde metro istasyonunda maske ile yakalandı.

Tüfeğin ve Maskenin Gerçekliği

Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elindeki tüfeğin 'oyuncak tahta tüfek' olduğu anlaşıldı.

olduğu anlaşıldı. Kullandığı maskenin ise 'oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi.

Adli İşlem ve Soruşturma

A.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.



