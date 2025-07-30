Osimhen'den Galatasaray paylaşımı: Transfer tamamlandı mı?

Galatasaray'ın Napoli'den bonservisini almak için görüşmelerini sürdürdüğü Victor Osimhen, dün gece Instagram hikayesinde Galatasaray logosu ve bu logoya bakan bir aslan görseli paylaştı. Kiralık olarak oynadığı sarı kırmızılıların geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Nijeryalı forvet, bu paylaşımından kısa bir süre sonra özel bir uçağa yürüdüğü ve ardından da uçağa bindiği bir video yayınladı. Bu gelişmeler, transfer sürecinin son aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı.

Transfer Sürecinde Son Durum

Spor basınında, Napoli ve Galatasaray'ın haftalar süren pazarlıkların ardından sonunda anlaştığı ve Osimhen'in sözleşme imzalamak için İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi. Süper Lig'in yayıncısı Bein Sports, transferin tamamlandığını ve sarı kırmızılıların transferi açıklamaya hazırlandığını yazdı.

İmza Töreni ve Yeni Transferler

2 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak GS - Lazio maçı öncesinde bir imza töreni planlanıyor.

günü İstanbul'da oynanacak maçı öncesinde bir imza töreni planlanıyor. Törende, Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin de yer alması bekleniyor.

Victor Osimhen'in Geçen Sezonki Performansı

Victor Osimhen, geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da 30 maçta 26 gol ve beş asist ile dikkat çekici bir performans sergiledi. Nijeryalı yıldızın varlığı, önceki sezonki şampiyonlukta büyük katkısı olan Mario Icardi'nin çapraz bağlarının yırtılması sonucu 254 gün sahalardan uzak kaldığı ve 39 maç kaçırdığı geçen sezon Galatasaray için kritik öneme sahipti.

Transferin Finansal Detayları ve Tarihi Önemi

Hem Türk hem de dünya basını, Galatasaray ve Napoli'nin haftalar süren pazarlıkların ardından 75 milyon euro 'luk bir ücrette uzlaştığını yazdı.

'luk bir ücrette uzlaştığını yazdı. Bunun 40 milyon euro 'su peşin, 35 milyon euro 'su ise iki taksitte ödenecek.

'su peşin, 'su ise iki taksitte ödenecek. Eğer transfer bu şekilde gerçekleşirse, bu Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.



