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'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı

Mersin Valiliği, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç ve oğlu K.G. tarafından 18 yaşından küçük 5 kişiye ilçe emniyet müdürlüğü binasında fiziki şiddet uygulandığı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 08:14, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 08:16
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'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı

Mersin Valiliği, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç ve oğlu K.G. hakkında ortaya atılan, ilçe emniyet müdürlüğünde 18 yaşından küçük 5 kişiye fiziki şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, olayın detaylarına ve yürütülen adli sürece dair bilgilere yer verildi.

Olayın Gelişimi

Valiliğin açıklamasına göre, 26 Temmuz tarihinde yaya olarak evine giden K.G., kendisini bıçakla kovaladıklarını iddia ettiği 5-6 kişiden şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hemen bir çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin Tespiti ve İşlemler

  • Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.
  • Şüpheliler, 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle işlemler için Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.
  • Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
  • Yakalanan 5 çocuktan 2'sinin, aynı mahallede 17 Temmuz'da gerçekleşen başka bir bıçaklı saldırı olayının şüphelileri oldukları ve bu olayla ilgili adli sürecin devam ettiği tespit edildi.

Soruşturma ve İnceleme Süreci

Mezitli Kaymakamı'nın oğlu K.G.'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı olayla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.


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