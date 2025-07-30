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Art arda FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün hem finans hem de adalet teşkilatı yapılanmasına büyük operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 08:28, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 09:25
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Art arda FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma sürecinde elde edilen dijital materyallerin çözümlemeleri, teknik ve fiziki takipler, alınan ifadeler ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda, FETÖ'nün finans yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüphelilerin eş zamanlı olarak yakalanmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemleri sürdürüyor.

FETÖ'nün Adalet Teşkilatı Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen başka bir soruşturmada ise, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında bazı kişilerin örgütün mahrem yapılanmasıyla iltisak ve irtibatlı oldukları belirlendi.

  • Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
  • 1'i aktif görevde olmak üzere 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesine yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediyor.


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