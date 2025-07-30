Fed Kararı öncesi dolar endeksi sert düştü!
Fed'in faiz kararı, Trump'ın baskısı ve ABD-Çin görüşmelerinin ardından dolar endeksinde büyük hareketlilik yaşanıyor. ABD Merkez Bankası Fed'den faiz değişikliği beklenmezken dolarda gevşeme emareleri görülmeye başlandı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 08:47, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 09:27
ABD dolar endeksi yaklaşık 98,7'ye gerileyerek, yatırımcıların Federal Rezerv'in politika duyurusu öncesinde temkinli davranmasıyla dört günlük yükseliş serisini sonlandırdı.
Fed Kararları ve Piyasa Beklentileri
Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Ancak piyasalar, Eylül ayında olası bir faiz indirimi ihtimaline yönelik işaretleri yakından izliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e borçlanma maliyetlerini düşürmesi için baskı yapmaya devam ediyor. Ayrıca, Fed Guvernörleri Christopher Waller ve Michelle Bowman'ın bu ayki toplantıda muhalif oy kullanması bekleniyor.
Ekonomik Veriler ve Ticaret Gelişmeleri
- Yatırımcılar, ABD ekonomisinin gücüne dair daha fazla ipucu için özel istihdam, GSYİH ve bekleyen konut satışları ile ilgili yaklaşan verileri izliyor.
- Ticaret cephesinde, Stockholm'deki ABD-Çin görüşmeleri Salı günü mevcut ateşkesin uzatılması olmaksızın sona erdi.
- Hazine Bakanı Scott Bessent, herhangi bir anlaşmanın ilerlemeden önce Trump'ın kişisel onayını gerektireceğini belirtti.
Dolar/TL Ne Durumda?
Dolar kuru güne 40.5826 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 40.5664 lira, en yüksek ise 40.5914 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 40.5670 liradan alıcı buluyor.