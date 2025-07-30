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Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!

Orman yangınlarını önlemek için alınan yeni tedbirlerle, pet şişe ve cam şişeyle akaryakıt alımı artık valilik iznine tabi. Zorunlu durumlarda ise polis veya jandarma devreye giriyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 08:51, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 09:20
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Türkiye'de orman yangını ve sabotaj risklerine karşı alınan önlemler kapsamında, 2014 yılından beri pet şişe, cam şişe ve uygun olmayan kaplarla akaryakıt alımı valilik kararlarıyla kısıtlanmıştır.

Bu uygulama, özellikle yaz aylarında yangın ve patlama riskini önlemek amacıyla sıkı şekilde yürütülmektedir. Valilik kararları doğrultusunda, akaryakıt istasyonları yalnızca belirli şartlarda ve izinle yakıt verebilmektedir.

Yakıt Alımında Uygulanan Prosedürler

  • Valilik yasağının uygulandığı illerde, zorunlu durumlarda (örneğin mahsur kalmış bir araca yakıt taşınması gerektiğinde), polis ya da jandarma ekiplerinden izin alınması gerekmektedir.
  • Yakıt almak isteyen kişi önce benzin istasyonuna giderek durumunu anlatır.
  • Eğer bulunduğu ilde pet şişe veya bidonla yakıt alımı yasaklanmışsa, istasyon görevlisi ya da vatandaş 112'yi arayarak polis veya jandarmayı çağırır.
  • Olay yerine gelen ekip, bidonun uygunluğunu kontrol eder. Kullanılan kabın sert plastikten üretilip üretilmediği ve antistatik özelliğe sahip olup olmadığı incelenir.
  • Kimlik bilgileri alınır ve gerekirse tutanak tutulur.
  • Her şey mevzuata uygunsa, sadece ihtiyaç kadar (genellikle 5 ila 10 litre arasında) benzin alımına izin verilir.


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