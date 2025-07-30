AİHM kararı sonrası AYM'den ret kararı!
Anayasa Mahkemesi, AİHM'in Yüksel Yalçınkaya kararını gerekçe gösteren Fatih Dilbaz'ın başvurusunu reddetti.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 08:57, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 08:59
Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ üyeliğinden mahküm Fatih Dilbaz'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararını gerekçe göstererek yaptığı yeniden yargılama başvurusunun reddedilmesinin hak ihlali olmadığına hükmetti.
Bu karar, benzer başvurular için de önemli bir örnek teşkil etmektedir. AYM, başvurunun esasını incelemeden, daha önceki benzer kararlarına atıfta bulunarak değerlendirme yaptı. Özellikle, AİHM'in ihlal kararının otomatik olarak yeniden yargılama hakkı doğurmayacağı vurgulandı. Ayrıca, yargılamanın yenilenmesi sürecinin doğrudan bir ceza yargılaması süreci olmadığı ve bu nedenle adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.
AYM'nin Kararının Gerekçeleri
- Başvurunun esasının incelenmemesi: AYM, başvurunun esasını incelemeden karar verdi.
- Önceki kararlar: "Nihat Akbulak" ve "Naciye Çoruh" kararlarına atıf yapıldı.
- AİHM kararlarının etkisi: AİHM'in ihlal kararının otomatik olarak yeniden yargılama hakkı doğurmayacağı belirtildi.
- Yargılamanın yenilenmesi süreci: Bu sürecin doğrudan bir ceza yargılaması olmadığı ve adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.