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Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası'nın üzerinden bir yıl geçti ama sokaklar hala başıboş köpeklerle dolu. Belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmemesi şaşkınlık yaratıyor. Başıboş köpeklerin toplanması için çıkarılan yasa neden uygulanmıyor?

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 09:05, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 09:23
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Başıboş sokak köpeği sorununa çözüm üretmek için hayata geçirilen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası'nın TBMM'de kabul edilişinin üzerinden 1 yıl geçti.

Sokakların daha güvenli hale gelmesini amaçlayan yasa, yeterli düzeyde uygulanmadığı için, başıboş köpek sorunu ne yazık ki sürüyor.

Son 1 yılda başıboş köpek sorununun arttığını belirten Avukat Aslıhan Ergün Ercan, yasayla birlikte hayata geçirilmesi gerekirken, halen sürüncemede bırakılan 5 önemli noktaya dikkat çekti.

POPÜLASYON ARTTI

1- Kanunun temel amacı "sahiplendirme" olmasına rağmen buna yönelik yeterli kampanya yapılmadı. Sokaktaki başıboş köpekleri sahiplenmek isteyen de yok denecek kadar az.

2- Yasadan önce 'Yakala, kısırlaştır, sal' metodunun uygulanırken, yasadan sonra, saldırgan, kuduz ve iyileşemez hastalıkta olanlara ötenazi şartı getirildi. Geri kalan sahipsiz hayvanlar ve güçten düşmüş hayvanların sahiplenilinceye kadar barınaklarda bakılması şart koşuldu. Bu maddenin aradan geçen 1 yıllık süreçte uygulanmadığını belirten Ercan, "Belediyeler barınağımız yok bahanesi ile toplama yapmadı. Buna ek olarak az da olsa yaptığı kısırlaştırmayı da bırakınca menfaat sağlayan dernekler, kişiler tarafından popülasyon artırıldı" diye konuştu.

SORUŞTURMA AÇILMADI

3- Yasanın özellikle belediyelere getirdiği yükümlülüklere dikkat çeken Ercan, "Yasaya göre sahipsiz sokak hayvanlarının sorumluluğu büyükşehir ve il belediyelerinde. Sahiplendirme hizmetleri ile ilgilenmeyen belediye başkan ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği yasada yer aldı. Ancak herhangi bir belediye başkanına ve sorumlulara bir soruşturma açılmadı" dedi.

4- Yasayla birlikte yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk etmek veya bakımevinde barındırılan köpekleri bakımevi dışında bir yere bırakmak yasak. Ancak Ercan, bu yasağın da uygulanmadığını belirterek, toplanan köpeklerin başka belediye sınırları içine yahut ilçelere, ormanlık alanlara, kırsal bölgelere bırakıldığına dikkat çekti.

5- Yasaya göre belediyelerin sokaklarda başıboş dolaşan hayvanları toplaması gerektiğini hatırlatan Ercan, şöyle devam etti: "Uygulamaya bakıldığında rutin toplama yapması gerekirken defalarca şikayet edilmesine rağmen toplama yapılmadığı, kanunda bulunan maddelerin keyfi yorumlandığı, bakımevi yapma zorunluğu süresi olan 2028 yılını, bakım evi yapılana kadar toplama zorunluluğu olmadığı gibi yorumlar yapıldı."


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