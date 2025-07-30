'Aile politikaları devletin refleksi olacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, nüfus konusunun bir milli güvenlik meselesi olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Devletin tüm kurumlarıyla bu riski bir milli güvenlik meselesi olarak ele aldığını ve kararlılıkla politika üretim süreçlerine aktardığını vurguladı. Dinamik bir nüfus yapısının, yüksek teknolojik savunma sistemleri kadar kritik bir savunma aracı olduğunu ifade eden Göktaş, Türkiye'nin nüfus avantajını kaybetmeden yeni fırsatlara kapı açacak adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı

Bakan Göktaş, 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında kapsamlı çalışmalar hayata geçireceklerini belirtti. Bu süreçte aileyi ve nüfus politikalarını bütün politika alanlarının merkezine yerleştirme hedefiyle hareket edeceklerini açıkladı. Aile kurumunun ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik politikaların eğitim, iş hayatı ve sosyal hayatın her alanına nüfuz edecek şekilde uygulanacağını, aile ve nüfusun anaakımlaştırılacağını ifade etti. Tüm kamu kurumlarında aile ve nüfus hassasiyetinin bir refleks haline geleceğini vurguladı.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan Destekler

150 bin TL'lik faizsiz destek kapsamında bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu.

kapsamında bugüne kadar başvurdu. 96 bin 272 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı.

Doğum Yardımları

1 Ocak'ta uygulamaya başlanan Doğum Destek Sistemi kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 anneye toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yapıldı.

uygulamaya başlanan Doğum Destek Sistemi kapsamında bugüne kadar toplam ödeme yapıldı. Doğum yardımının bu ayki ödemesi ise 31 Temmuz'da annelerin hesaplarına yatırılacak.



