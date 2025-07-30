Kimyasal yüklü Tır devrildi, ulaşım 3 saat durdu!

Erzincan'da kimyasal gaz yüklü bir TIR'ın devrilmesi, ulaşımı yaklaşık üç saat boyunca aksattı.

Olay, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Sansa Deresi mevkiinde meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye hızlıca ekipler sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı. Yolun trafiğe kapatılması, sürücüler ve yolcular için uzun süreli beklemelere neden oldu.

Kaza Sonrası Müdahale

Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürüttü.

Kara yolu yaklaşık üç saat boyunca araç trafiğine kapalı kaldı.

Kimyasal Gaz Sızıntısı Kontrolü

Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaptıkları kontrollerde TIR'dan herhangi bir kimyasal gaz sızmadığını tespit etti.



