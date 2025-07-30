Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 09:38, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 09:40
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gelecek Partisi İl Başkanı Yaşar Beyazgül, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Beyazgül işlemleri için emniyete götürüldü.
Yaşar Beyazgül'ün işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.