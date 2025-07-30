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Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yaşanan 8.8'lik deprem sonrası tsunami dalgaları Japonya kıyılarına kadar ulaştı. Uzmanlar, artçıların haftalarca sürebileceğini belirtiyor. Peki Türkiye'de bu kadar büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy bu soruya net yanıt verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 09:45, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 09:53
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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölgenin sismik açıdan ne kadar aktif olduğunu bir kez daha gösterdi.

Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan bu kuşakta, dünyanın en büyük depremleri yaşanıyor. Uzmanlar, bu tür büyük depremlerin ardından tsunami oluşmasının doğal olduğunu ve artçı sarsıntıların uzun süre devam edebileceğini belirtiyor.

Türkiye'de ise bu büyüklükte bir depremin yaşanmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Kamçatka Depremi ve Uzman Görüşleri

  • Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin dünyanın en büyük depremlerinin meydana geldiği bir kuşak olduğunu ve Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırıldığını belirtti.
  • Tüysüz, "Birkaç yıldır 8'in üzerinde deprem olmuyordu dünyada. Ortalama yılda bir defa olurdu. Bu açık kapanmış oldu" dedi.
  • Büyük depremlerin, Pasifik Okyanusu tabanının diğer kıtaların altına dalmasıyla meydana geldiğini ve 7'nin üzerinde artçıların devam ettiğini vurguladı.
  • "Tsunami olması da doğal. Yaklaşık 20 kilometre derinlikteki bir fayın kırılmasıyla meydana geldi deprem. Okyanus tabanını hareket ettiren bu tarz depremler tsunamiye neden olur." şeklinde konuştu.
  • Japonya depremi 9.1'di. Depremin sığda olması nedeniyle tsunami dalgalarının büyük olması mümkün. Japonya'dakine benzer görüntülerin oluşması mümkündür.

Türkiye'de Bu Kadar Büyük Bir Deprem Olur mu?

  • Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu büyüklükteki bir deprem Türkiye'de meydana gelmez ama Kamçatka bölgesi buna çok da yabancı değil" dedi.

Artçı Sarsıntılar ve Tsunami Riski

  • Depremin mekanizmasının henüz bilinmediğini belirten Ersoy, oluşacak dalgaların boyutuna ilişkin net bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.
  • "Ancak binlerce kilometre uzağa ulaşabilecek dalgalardan bahsediyoruz. ABD kıyılarına da ulaşabilir."
  • Ana şokun çok büyük olduğu için artçıların da büyük olacağını, 7.7'ye varan artçıların meydana gelebileceğini ve bu artçıların haftalar hatta yıl boyunca devam edebileceğini söyledi.


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