İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 8,6 seviyesine yükseldi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 16,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

Geniş Tanımlı İşsizlik ve Atıl İşgücü

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 32,9 oldu.

oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 23,0 olarak gerçekleşti.

olarak gerçekleşti. İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam Oranı ve İşgücüne Katılım

İstihdam edilenlerin sayısı , 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişi oldu.

, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre oldu. İstihdam oranı , 0,1 puan azalarak yüzde 48,9 seviyesine geriledi. Erkeklerde bu oran yüzde 66,2 , kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

, seviyesine geriledi. Erkeklerde bu oran , kadınlarda ise olarak gerçekleşti. İşgücü , bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi oldu.

, bir önceki aya göre oldu. İşgücüne katılma oranı, aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36,0 oldu.

Haftalık Ortalama Fiili Çalışma Süresi

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 41,5 saat olarak gerçekleşti.



