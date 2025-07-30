Fed kararı öncesi altın piyasasında sürpriz hareketlilik!
Gram altın 4.338 TL'ye gerilerken, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıları şaşırttı. Fed'in faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek?
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4.338 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 7.266 lira, cumhuriyet altını ise 29.315 liradan satılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4.339 liradan tamamladı. Bugün ise saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4.338 lira seviyesinde bulunuyor.
Altın Fiyatlarında Güncel Durum
- Gram altın: 4.338 lira
- Çeyrek altın: 7.266 lira
- Cumhuriyet altını: 29.315 lira
- Altının onsu: 3.325 dolar
Piyasalarda Etkili Olan Gelişmeler
ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden alınan olumlu sinyaller, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın eylül ayında yüzde 67 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.
Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler
- Fed'in faiz kararı
- Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları
- ABD, Almanya ve Avro Bölgesi'ne ilişkin büyüme verileri
- Altının ons fiyatında 3.450 dolar seviyesi direnç, 3.320 dolar seviyesi ise destek konumunda